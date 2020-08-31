Рейсовый автобус Москва – Чадыр-Лунга попал в ДТП на Хаджибейском мосту

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Авария произошла на мосту через Хаджибейский лиман в районе села Алтестово. Как сообщают местные СМИ, внедорожник на киевских номерах выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Москва – Чадыр-Лунга.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника не разобрался с новой разметкой на дороге. Мужчина получил травмы, в автомобиле он был один. 39 пассажиров и два водителя, которые находились в салоне автобуса, не пострадали.

Обстоятельства выясняются.

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