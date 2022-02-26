Рейс “Рыбница – Одесса” снова работает

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Автобусное сообщение из Приднестровья в сторону Одессы снова возобновилось. Напомним, еще до событий в Украине работали 2 регулярных маршрута “Дубоссары – Одесса” и “Рыбница – Одесса”.

– Уже после наступивших событий в связи с тем, что неоднократно границы закрывались/открывались, эти рейсы временно приостанавливались либо у них отсутствовала возможность следования по территории Украины. Сегодня один из этих рейсов – “Одесса – Рыбница” – благополучно пересёк таможенный пункт в Кучурганах, сейчас он движется в направлении Одессы. В 16:45 с автостанции “Привоза” этот автобус будет отправляться на территорию Приднестровья, – рассказала директор ОАО “Автостанции Приднестровья” Олеся Урсул.

Этот рейс выполняется один раз в сутки, из Рыбницы он выехал в 6:30 утра, из Тирасполя – в 9:30. По приезде в Одессу автобус стоит там некоторое время, а в 16:45 отправляется обратно в Приднестровье, передает novostipmr.com.

По поводу второго рейса – из Дубоссар, то вчера он не состоялся, так как граница была закрыта. Как он будет работать, зависит от ситуации на границе.

Напомним, с 25 февраля Украина возобновила работу пункта пропуска “Кучурган” (“Первомайск”).

По данным Оперштаба Приднестровья, с сегодняшнего дня приостановлено пересечение границы со стороны с. Розаловка Раздельнянского района Одесской области. Украина не пропускает граждан через КПП “Старая Андрияшевка – Розаловка”. С 24 февраля закрыто движение через КПП “Незавертайловка – Граденицы”.

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