Рейды НАБПП по заведениям общепита: проверку прошли не все (ФОТО)

Инспекторы Агентства провели плановые проверки на объектах общественного питания (рестораны, банкетные залы, кафе). В некоторых заведениях были выявлены различные нарушения.
Так, были зафиксированы следующие несоответствия:
- включение коммерческой надбавки в общие расходы объекта общественного питания (взимание платы за дополнительные сервисные услуги);
- обслуживание большего количества клиентов, чем разрешено;
- отсутствие технологических карт;
- использование просроченных полуфабрикатов при приготовлении блюд;
- отсутствие маркировки на полуфабрикатах, используемых при приготовлении блюд;
- отсутствие меню или отсутствие указания состава, веса, информации об аллергенах;
- отсутствие медкарт у персонала;
- нарушение санитарных правил и пр.
По результатам проверок инспекторы НАБПП выдали предписания об устранении несоответствий. Нарушителям с наиболее серьёзными несоответствиями были выписаны штрафы.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии