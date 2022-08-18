Рейды НАБПП по заведениям общепита: проверку прошли не все (ФОТО)

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Инспекторы Агентства провели плановые проверки на объектах общественного питания (рестораны, банкетные залы, кафе). В некоторых заведениях были выявлены различные нарушения.

Так, были зафиксированы следующие несоответствия:

включение коммерческой надбавки в общие расходы объекта общественного питания (взимание платы за дополнительные сервисные услуги);

обслуживание большего количества клиентов, чем разрешено;

отсутствие технологических карт;

использование просроченных полуфабрикатов при приготовлении блюд;

отсутствие маркировки на полуфабрикатах, используемых при приготовлении блюд;

отсутствие меню или отсутствие указания состава, веса, информации об аллергенах;

отсутствие медкарт у персонала;

нарушение санитарных правил и пр.

По результатам проверок инспекторы НАБПП выдали предписания об устранении несоответствий. Нарушителям с наиболее серьёзными несоответствиями были выписаны штрафы.

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