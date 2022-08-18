Рейды НАБПП по заведениям общепита: проверку прошли не все (ФОТО)

Рейды НАБПП по заведениям общепита: проверку прошли не все (ФОТО)

Инспекторы Агентства провели плановые проверки на объектах общественного питания (рестораны, банкетные залы, кафе). В некоторых заведениях были выявлены различные нарушения.

Так, были зафиксированы следующие несоответствия:

  • включение коммерческой надбавки в общие расходы объекта общественного питания (взимание платы за дополнительные сервисные услуги);
  • обслуживание большего количества клиентов, чем разрешено;
  • отсутствие технологических карт;
  • использование просроченных полуфабрикатов при приготовлении блюд;
  • отсутствие маркировки на полуфабрикатах, используемых при приготовлении блюд;
  • отсутствие меню или отсутствие указания состава, веса, информации об аллергенах;
  • отсутствие медкарт у персонала;
  • нарушение санитарных правил и пр.

По результатам проверок инспекторы НАБПП выдали предписания об устранении несоответствий. Нарушителям с наиболее серьёзными несоответствиями были выписаны штрафы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md