Рейдман – Спыну: Вы проспали все сроки и не договорились по газу, а сегодня ищете крайних (ВИДЕО)

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Депутат Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман поставил на место вице-премьера Андрея Спыну во время обсуждения вопроса о поставках газа в Молдову. Спыну попытался убедить граждан, что РМ сегодня находится в режиме “повышенной готовности” из-за ошибок, допущенных во время правления ПКРМ. В ответной реплике Рейдман призвал Спыну признать, что это ПДС потерпела фиаско в переговорах с “Газпромом”.

– На протяжении всех этих лет у нас не было проблем с газом. Газ у нас был в необходимом объёме, – сказал Рейдман.

Депутат добавил, что “я не слышал ни в одном из сообщений, что “Газпром” сегодня шантажирует Молдову историческим долгом”.

– И не надо это притягивать за уши, господин министр. Вы не смогли говорить, вы не стали говорить, вы проспали сроки, и сегодня вы ищете крайних. Это неправильно. Газ в Молдове был по приемлемым ценам, газ в Молдове и сейчас мог бы быть, – добавил он.

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