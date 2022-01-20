Рейдман: Режим ЧП вводится, чтобы блокировать недовольство и протесты граждан

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Депутат БКС считает, что это – главная причина принятого сегодня депутатами ПДС решения.

– У правительства есть все возможности в обычном режиме или через взятие ответственности влиять на ситуацию по необходимости… Режим ЧП вводится, чтобы блокировать недовольство и протесты граждан, – сказал Рейдман, пишет actualitati.md.

Напомним, сегодня в Молдове сроком на 60 дней было введено ЧП в области энергетики.

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