Рейдман: Режим ЧП вводится, чтобы блокировать недовольство и протесты граждан

Рейдман: Режим ЧП вводится, чтобы блокировать недовольство и протесты граждан

Депутат БКС считает, что это – главная причина принятого сегодня депутатами ПДС решения.  

– У правительства есть все возможности в обычном режиме или через взятие ответственности влиять на ситуацию по необходимости… Режим ЧП вводится, чтобы блокировать недовольство и протесты граждан, – сказал Рейдман, пишет actualitati.md. 

Напомним, сегодня в Молдове сроком на 60 дней было введено ЧП в области энергетики.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md