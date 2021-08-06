Рейдман: Программа правительства Гаврилицы очень напоминает предвыборную агитацию (ВИДЕО)

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Депутат Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман отметил в своем выступлении в парламенте, что программа правительства Натальи Гаврилицэ очень напоминает предвыборную агитацию. В то же время, подчеркнул он, «это лоция, по которой должно идти правительство в бушующем море кризиса. Эта лоция должна показать – куда мы придём».

Однако, к сожалению, «состав правительства отразился в программе» – она очень напоминает отчёты НПО, где используется государственная статистика, «выводы заказные, рекомендации неконкретные и не всегда применяемые», констатировал Рейдман.

– Логика программы должна быть либо от частного к общего, либо от общего к частному. Но связь между ними должна быть обязательно. Как должна выглядеть Молдова в результате реализации этой программы? Этого нет здесь. Каким будет ВВП, какой должна быть его структура? Что будет с нашим населением, его здоровьем, образованием, доходами? Что будет с нашей инфраструктурой? Обещаний здесь много – 200 км туда, 300 км сюда. Но должна быть комплексная программа. Какие мощности дорожного строительства существуют в Молдове сегодня? Какие источники материалов? Этого мы не видим. И это вызывает сомнения. Это очень напоминает предвыборную агитацию, – сказал депутат-коммунист.

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