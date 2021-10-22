Рейдман – ПДС: Зачем вам ЧП? Есть подозрение, что для бесконтрольного доступа к бюджетным деньгам (ВИДЕО)

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Депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман высказал во время слушаний в парламенте по вопросу введения чрезвычайного положения в энергетике предположение, что ЧП нужно власти для бесконтрольного доступа к бюджетным деньгам. Рейдман отметил, что правительство пришло в парламент с проектом, который не решает возникшую проблему. Он задал премьер-министру несколько вопросов для того, чтобы прояснить ситуацию.

– Какие инструменты в руках правительства есть для того, чтобы смягчить ситуацию? Готово ли правительство отложить полное внедрение третьего энергетического пакета, который является основной причиной роста цен? Готово ли отменить сбор НДС за импорт газа, чтобы людям было дешевле? Готово ли НАРЭ исключить на время некоторые ставки затрат, такие как рентабельность, инвестиционные составляющие, частичная амортизация? Ничего этого в проекте нет. И в планах нет, – сказал депутат.

Он также отметил, что правительство вводит в заблуждение общество, говоря о том, что ведёт переговоры в течение двух месяцев.

– Либо у вас левая рука не знает, что делает правая, потому что не верю, что вице-премьер-министр Спыну пошел поперек заявлений и президента Санду и премьер-министра о неучастии правительства в этом вопросе, – отметил Рейдман.

Парламентарий высказал мнение, что основная цель вводимых чрезвычайным положением мер – это бесконтрольный доступ к бюджетным средствам на закупку в пожарном порядке каких-то объемов.

– Сколько? Из каких источников? Кто будет покупать? Кто будет формировать общую цену на все эти объемы? Какая тактика закупки? Можно купить 200 млн кубов по цене чуть меньше, но окажется спот улетит вниз, пока мы потратим эти 200 кубов, и мы проиграем. Какая тактика? Каждый день будем покупать, потому что спот котируется каждый день? Каковы технические возможности прокачки и переключения от поставщика к поставщику? Каковы условия транспортировщика? Транзит по Украине, например через ГТС Украины, будет такой же дорогой, какой объявлен и для Газпрома и для всех? Вы выторговали какой-то лишний доллар в минус? Где и какие измерительные комплексы будут участвовать? Где вы сможете проконтролировать объем, время его поставки во избежание всяких “шмекерий”?– задал вопросы депутат.

Олег Рейдман также выразил мнение, что бездействие в отношении функциональных обязанностей чиновников в данном случае должно служить предметом расследования прокуратуры.

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