Рейдман: Ни создание новых рабочих мест, ни развитие новых производств невозможно без вложений в экономику (ВИДЕО)

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Депутат Олег Рейдман представил на брифинге для прессы проект введения нулевой ставки налога на доход, реинвестируемый в развитие экономики.

– Ни создание новых рабочих мест, ни развитие новых производств невозможно без вложений в экономику. На этой основе в своё время был принят закон о нулевой ставке налога на доход предприятий, реинвестируемый в экономику. Это закон имел успех, единственный его недостаток заключался в том, что он кочевал из бюджета в бюджет и распространялся только на год. Особенность нынешнего проекта – перенос этой нормы в Налоговый кодекс, – отметил Рейдман.

Депутат также сообщил, что фракция Блока коммунистов и социалистов подготовила проект, предусматривающий стимулы для переноса экономической активности из муниципиев Кишинева и Бельц в районы.

– Такая попытка была, но потом последовательно под диктовку МВФ разными АЕИ была ликвидирована, что повергло экономику в состояние стагнации, – сказал Рейдман.

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