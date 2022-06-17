Реинтеграция даст нам возможность восстановить промышленность и экономику, – Ольга Чеботарь (ВИДЕО)

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Укрепление нейтралитета – необходимое условие для политического решения приднестровского вопроса, что, в свою очередь, даст возможность восстановить промышленность и экономику в стране. Партия социалистов ставит перед собой обе эти задачи. Об этом в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове” говорила член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь.

– Реинтеграция Молдовы даст нам возможность развивать нашу промышленность, потому что определённая промышленная часть Республики Молдова находится в Приднестровье. Это позволит нам выйти к экономической самодостаточности, – отметила она.

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