Реинтеграция даст нам возможность восстановить промышленность и экономику, – Ольга Чеботарь (ВИДЕО)

Реинтеграция даст нам возможность восстановить промышленность и экономику, – Ольга Чеботарь (ВИДЕО)

Укрепление нейтралитета – необходимое условие для политического решения приднестровского вопроса, что, в свою очередь, даст возможность восстановить промышленность и экономику в стране. Партия социалистов ставит перед собой обе эти задачи. Об этом в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове” говорила член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь. 

– Реинтеграция Молдовы даст нам возможность развивать нашу промышленность, потому что определённая промышленная часть Республики Молдова находится в Приднестровье. Это позволит нам выйти к экономической самодостаточности, – отметила она. 

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