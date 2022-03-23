Регуляторы собственных зарплат

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О цене независимости чиновников и стремительном росте цен

В то время как Молдова пребывает в жесточайшем кризисе, а многим гражданам не хватает средств даже на питание, в ряде национальных агентств и иных госструктур уровень зарплат достиг астрономических для Молдовы размеров – 80 – 120 тыс. леев в месяц.

Паразитирующие на неналоговых платежах

По данным НБС, средние потребительские цены в феврале 2022-го по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года выросли на 18,52%, в том числе продовольственные товары – на 23,32%, непродовольственные – на 14,92%, а услуги – на 16,97%. Но особенно они увеличились на овощи – на 67,31%, яйца – на 43,63%, нефтепродукты – на 35,45%, строительные материалы – на 28,25%, а на природный газ – вообще на шокирующие 131,03%!

И, как прогнозируют многие аналитики, в результате нынешних мировых финансово-экономических и политических потрясений, продуцирующих непомерную импортируемую инфляцию, а также в условиях крайне ослабленной экономики нашей страны двухлетней пандемией, газовым кризисом, наплывом украинских беженцев, проблемами в прерванных торговых, транспортных и логистических цепочках, зачастую усугубляемых неадекватными действиями властей, подобные деструктивные тренды будут нарастать в ближайшей перспективе. И всё это уже привело к крайне негативным последствиям в социально-экономической ситуации в стране.

Оказывается, согласно действующему законодательству, у нас в Молдове есть целый ряд так называемых независимых регулирующих органов, которым электорат делегировал полномочия, влияющие на развитие особо значимых секторов экономики. Однако вместо того чтобы направлять свои усилия на преодоление нарастающих, как снежный ком, проблем в социальной и экономической сферах жизнедеятельности государства, они умудряются паразитировать на так называемых неналоговых платежах обязательного характера, обладающих признаками налогов и взимаемых при предоставлении услуг. А по существу они беспардонно залезают в карман своих же сограждан. И объясняется это просто: высокая зарплата – это якобы гарант независимости данных органов. А остальные, выходит, зависимы? Министерство финансов, например, которое распределяет миллиарды леев… К тому же члены админсоветов этих органов наделяются ещё и целым рядом весьма весомых привилегий. В результате руководящему составу данных структур в качестве зарплаты и различных доплат к ней регулярно выплачиваются денежные средства, многократно превышающие уровень доходов президента и премьер-министра страны. Не ограничивают они себя и в других расходах, связанных с «исполнением» ими служебных обязанностей: помпезным обустройством своих офисов, элитным служебным транспортом и тому подобными престижными атрибутами. И это в одной из самых бедных стран Европы!

Личное благосостояние аппаратов целого ряда публичных органов управления и особенно уровень их материального вознаграждения уже давно и далеко вышел за вразумительные пределы. А те нормативы, которыми они якобы регламентируются, приобрели формальный и весьма размытый характер.

Чрезмерная алчность

Казалось бы, ещё в период становления молдавской государственности, чтобы максимально унифицировать деятельность органов публичного управления в части рационального ранжирования принимаемых на службу сотрудников, включая и оплату их труда, был принят закон РМ № 443 от 04.05.1995 г. «О государственной службе». В частности, с тех пор в зависимости от занимаемой должности каждому служащему стал присваиваться соответствующий чин согласно установленным трём рангам чиновников, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется ещё на три класса. Таким образом ныне действующий высший чин – это государственный советник I ранга 1-го класса, а начальный в должностной карьере – это соответственно III ранг 3-го класса.

Данным законом были утверждены и размеры доплаты за каждый присвоенный чин. И это уже во многом должно было бы предопределять унификацию сумм должностных окладов для чиновников одного уровня, которые в значительной мере, как предполагалось, стали бы сопоставимыми с учётом возможных потенциальных рисков для здоровья и жизни конкретного служащего, а также его независимости при исполнении им своих должностных обязанностей. Но никак не многократно варьировать, исходя из органа публичной власти, в штат которого он был зачислен.

С другой стороны, законом РМ № 235 от 20.06.2006 г. «Об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности» было пересмотрено отношение государства к бизнесу, а именно предусматривалось сокращение количества нормативно-процедурных барьеров для его развития, обеспечение экономического обоснования размера неналоговых платежей, взимаемых различными органами.

Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. И действительность показала, что личное благосостояние аппаратов целого ряда публичных органов управления и особенно уровень их материального вознаграждения уже давно и далеко вышел за вразумительные пределы. А те нормативы, которыми они якобы регламентируются, приобрели формальный и весьма размытый характер. Именно поэтому они и не способны унять чрезмерную алчность дорвавшихся до соответствующей должности.

Да, периодически в медийном пространстве появляются отдельные заявления о расцветшем у нас беспределе в этой области, но пока всё это для апологетов беспредельных поборов со «своих вотчин» – как с гуся вода. Ибо если в каком-то публичном органе сочтут, что их материальное вознаграждение уже стало недостаточным для удовлетворения по полной, исходя из их меркантильных амбиций, то они находят пути, как кардинально увеличить норматив отчислений из суммы оплаты хозяйствующими субъектами и физическими лицами за оказываемые ими услуги с соответствующим ростом тарифов на них. Так, например, с 9 февраля 2018 года Национальная комиссия по финансовому рынку(НКФР) стала взимать с застрахованных за свои услуги вдвое больше, увеличив так называемые регуляторные платежи с 0,5% до 1,0% от собираемых страховых премий, соответственно, включив эти доходы в стоимость страховых полисов.

Аналогичная ситуация с регламентированием и в НАРЭ. Так, в соответствии с законом РМ № 174 от 21.09.2017 г. «Об энергетике», для предприятий данного сектора зафиксирована предельная планка суммы взноса в размере 0,3% от дохода продаж, а конкретный уровень взносов в соответствии с частями (2) и (3) ст. 11 названного документа устанавливает само агентство! Сколько посчитает необходимым, столько и взыщет, исходя из планируемых показателей количества электро-, теплоэнергии, объёма природного газа, необходимых для снабжения потребителей, объёма публичной услуги водоснабжения и канализации, а также на основании планируемых на следующий год показателей по импорту основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа.

Таким образом в последние годы уровень взносов утверждался в диапазоне от 0,15% до 0,20%. А в итоге, по данным НАРЭ (последний отчёт за 2020 г.), по предприятиям энергосектора сумма платежей за год достигла 65,1 млн леев, из которых расходы на персонал в общих затратах составили 83,2%! А ведь при создании данного агентства расходы на персонал в общих затратах закладывались лишь на уровне 30%!

Пир на народные деньги

Интересен и другой факт: все регулирующие органы, как правило, утверждают свои бюджеты с дефицитом. Например, НАРЭ на 2020 год нужно было более 70 млн леев. В ряде нацагентств и иных госструктур уровень зарплат достиг астрономических для Молдовы размеров. Так, для руководящего состава в НКФР – 120 тыс. леев в месяц, а в НАРЭ – 70 – 80 тысяч. При этом совокупные расходы на содержание его руководящего аппарата превысили 65 млн леев в год плюс ещё 7 млн – на аренду и эксплуатацию частного объекта недвижимости. И это при том, что есть возможность занять необходимые помещения в правительственных зданиях.

Вольготно процветает и НАРЭКИТ, у которого регулятивно-мониторинговые платежи установлены в размерах от 0,1% до 0,3% от объёма доходов хозяйствующих субъектов в области электронных коммуникаций и почтовых услуг. И средства от этих платежей в размере более 90% (отчёт за 2020 г.) опять же идут на оплату труда его сотрудников. При этом и здесь бюджет был заложен с дефицитом!

Не отстают в подобных деяниях и в Нацбанке, аргументируя такую расточительность уровнем оплаты руководства в коммерческих банках. Вот только у них на эти цели тратятся заработанные средства по согласованию с владельцами данного бизнеса, а здесь себе любимым ни в чём не отказывают за народные деньги.

И это далеко не полный перечень не в меру зарвавшихся регламентирующих органов. Поэтому остановить данный разгул рвачества за счёт тех, кто и так еле сводит концы с концами, должно стать первоочередной задачей действующей власти. Вот только по силам ли ей это?

КСТАТИ

Потребности зашкаливают

Подобные публичные органы при регламентировании деятельности хозяйствующих субъектов в основном формируют свои доходы на основе плавающих нормативов, которые зачастую они же сами и устанавливают. Плюс чем значительнее увеличиваются цены и тарифы на товары и услуги, реализуемые производителями, тем выше (как минимум прямо пропорционально) и доходы данных структур от государства.

При этом невольно вспоминается один из главных коммунистических идеалов производства и распределения его результатов – «От каждого по способностям – каждому по потребностям». Правда, в нашем случае потребности явно зашкаливают, а вот способности, судя по тому, каких «успехов» в своём социально-экономическом развитии достигла Республика Молдова, явно направлены не в ту сторону.

Михаил Пойсик,

доктор экономики