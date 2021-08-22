Регулярно избивала: бендерчанку обвиняют в гибели сожителя

0

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней гражданки. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Обвиняемая в 2016 году познакомилась с 65-летним мужчиной, они стали жить вместе в его квартире в Бендерах. Сожители злоупотребляли алкоголем, часто ругались и дрались, пишет novostipmr.com.

В 2020 году мужчина после перенесённого заболевания перестал самостоятельно передвигаться. Сожительница неоднократно поднимала не него руку.

Зимой этого года бендерчанина обнаружили мёртвым в собственной квартире. Следствие установило, что потерпевший скончался от множественных травм, полученных от сожительницы.

Обвиняемая в настоящее время содержится под стражей. Уголовное дело передано в суд.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.