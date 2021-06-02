Регистрация по новому месту жительства для голосования на выборах: срок подачи заявлений истекает 10 июня

Регистрация по новому месту жительства для голосования на выборах: срок подачи заявлений истекает 10 июня

Центральная избирательная комиссия информирует избирателей, что у них осталось 9 дней для подачи заявления об объявлении нового места жительства. 

Таким образом, чтобы иметь возможность проголосовать на избирательном участке, отличном от действующего места жительства или места прописки, избиратель должен подать декларацию о новом месте жительства в орган местного публичного управления того участка, где он желает проголосовать. Эта процедура позволит избирателю быть зарегистрированным в основном списке избирательного участка в соответствии с заявленным новым местом жительства и иметь возможность реализовать своё право голоса на нём.

Заявитель должен иметь при себе удостоверение личности в оригинале. Декларации, представленные на предыдущих выборах, на этих недействительны. Крайний срок подачи – 10 июня включительно.

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