Регистрация на поступление в вузы РФ на 2022-2023 годы продлена до 25 ноября

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Регистрация на поступление в российские вузы продлена до 25 ноября. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове. Подать заявку на бесплатное обучение в одном из 500 высших учебных заведений России, предлагаемых в рамках программы, могут жители обоих берегов Днестра.

В Российском центре науки и культуры в Кишинёве напомнили, что в этом году отбор будет проходить в два этапа. Первый состоится в стране постоянного проживания кандидата, то есть речь идет о самой регистрации: для бакалавров и специалистов – это тестирование, а для магистратуры, ординатуры и аспирантуры – конкурс портфолио. Второй этап пройдет уже непосредственно в Российской Федерации, а сама квота полностью покрывает расходы на обучение.

– Российский центр науки и культуры сообщает всем тем, кто не успел зарегистрироваться на обучение в российские вузы в следующем 2022-2023 году, что срок регистрации продлен до 25 ноября. Это совместное решение Центрального аппарата Россотрудничества и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в связи с тем, что многие, действительно, не успели просто подать заявки. Все привыкли к тому, что регистрация проходит в начале учебного года, – рассказала сотрудник Представительства Россотрудничества в Молдове Наталья Сапожникова.

Также в РЦНК сообщили, что для получения одной из 485 бесплатных квот, предоставленных Республике Молдова в прошлом году, зарегистрировались порядка 1 500 кандидатов. Тем не менее, большинство лиц, не поступившим по квотам, позже это сделали самостоятельно.

– В этом году количество квот увеличено до 570, поэтому, естественно, у ребят выросли шансы для поступления в российский вуз. При регистрации кандидат указывает до 6 вузов, 2 из которых – московские, 2 – питерские, и 2 – региональные. По опыту могу сказать, что более 90% кандидатов, как правило, поступают в первый, указанный в приоритетах, вуз, – добавила Сапожникова.

Для регистрации в первом этапе отбора следует заполнить анкету на сайте education-in-russia.com в разделе «на проверку», в случае возникновения вопросов можно звонить по номеру 022 22 01 70. Согласно итогам кампании прошлого года, в рейтинге самых востребованных в российских вузах профессий среди молдавских абитуриентов стали специальности в области медицины, информатики и вычислительной техники, журналистике и PR, также лидируют технические специальности, прикладные математика и физика. Отметим, что, в среднем, обучение одного иностранного студента обходится российскому бюджету в 15 000 $.

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