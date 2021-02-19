Регистрация на поступление в российские вузы продлена до 14 марта

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Россотрудничество продлевает регистрацию кандидатов на обучение в пределах квоты Правительства Российской Федерации. Заявку на сайте education-in-russia.com можно подать до 23:59 14 марта 2021 года по московскому времени.

Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться в данной системе, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы. С подробной информацией о регистрации можно ознакомиться здесь.

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