Региональные вузы приглашают студентов

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Региональные вузы страны продолжают приём на 2022-2023 учебный год.

Согласно пресс-релизу Министерства образования, абитуриентов ждут в следующих вузах: Государственном университете им. Алеку Руссо в Бельцах, Государственном университете имени Б.П. Хашдеу в Кагуле, Комратском государственном университете и Тараклийском государственном университете им. Гр. Цамблака, пишет moldpres.md.

Второй тур приёма идёт по следующим направлениям: педагогические науки, инженерия и менеджмент по отраслям, технологии производства и переработки, социальные науки и др.

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