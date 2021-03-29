Рефинансирование кредита: особенности погашения старого кредита за счет нового

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Доступность и популярность кредитов привела к появлению и популяризации рефинансирования.

Эта банковская услуга позволяет сэкономить на переплатах по текущему кредиту за счет взятия нового. Суть услуги понятна практически каждому, а как происходит рефинансирование кредита на практике знают не все.

Зачем нужно рефинансирование?

Перекредитование применяется в нескольких ситуациях:

Для уменьшения переплаты. Допустим, вы взяли кредит под 22% годовых, но через некоторое время ставка снизилась или он нашел предложение рефинансирования под 15%. Беря новый кредит по сниженной годовой ставке, и погашая старую ссуду, вы можете сэкономить до нескольких десятков тысяч рублей.

Допустим, вы взяли кредит под 22% годовых, но через некоторое время ставка снизилась или он нашел предложение рефинансирования под 15%. Беря новый кредит по сниженной годовой ставке, и погашая старую ссуду, вы можете сэкономить до нескольких десятков тысяч рублей. Для аккумулирования нескольких кредитов в один. При закредитованности, когда у человека есть несколько действующих кредитов, каждый из которых имеет разный срок оплаты, не всегда совпадающий с днем получения зарплаты, они закрываются за счет одного нового. Это позволяет погашать всего один кредит в месяц по оптимальному графику.

С помощью рефинансирования можно погашать ипотеку, кредитные карты, потребительские займы и автокредиты.

Как происходит рефинансирование?

Процедура ничем не отличается от оформления обычного кредита. Некоторые отличия, конечно, есть, но они незначительные. Чтобы осуществить процедуру перекредитования, необходимо:

Найти подходящее предложение. Учитывается процентная ставка и график платежей. Первый показатель должен быть ниже текущего, а дата ежемесячного погашения быть удобной. Лучше выбирать число начисления заработной платы с запасом в 1-2 дня. Как это сделать? Подать заявку в этот период, поскольку банки, как правило, ориентируются на дату выдачи кредита.

Изучить требования. В большинстве случаев надо предоставить полный набор документов, включая справку о доходах и бумаги на имеющиеся кредиты. По программе рефинансирования в Тинькофф достаточно одного паспорта РФ.

Заполнить заявку. Необязательно даже посещать банк. Подать заявку можно через официальный сайт Тинькофф. Решение обычно принимается в течение 10-15 минут и озвучивается в день обращения.

Если банк одобрил выдачу кредита, остается договориться о встрече с менеджером, подписать кредитное соглашение и осуществить оплату имеющихся задолженностей.

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