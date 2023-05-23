Референдума не будет. ПДС хочет прописать евроинтеграцию в Конституции путём простого голосования в парламенте

Правящая партия хочет закрепить стремление Молдовы к вступлению в Европейский союз в Конституции страны. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил спикер Игорь Гросу, признав, что конституционного большинства для внесения поправок в высший закон страны у ПДС нет. Тем не менее, Гросу не считает это “невыполнимой задачей”.

Одно из положений резолюции, принятой по окончании собрания “Европейская Молдова”, предусматривает внесение изменений в Конституцию Республики Молдова с целью окончательного и необратимого закрепления вступления страны в Европейский союз. Как следует из резолюции, “это единое устремление граждан должны воплотить все политические силы РМ”.

– Мы будем продвигать это в парламенте, обсудим и с другими депутатами. Вы можете сказать, что нет голосов, но если взяться за работу, общаться, я считаю, что даже те, кто был настроен скептически, после собрания “Европейская Молдова” и после других событий, которые последуют в этом году, проявят больше решимости и уверенности в нашем европейском пути. Так что нет ничего невозможного. Саммит, который состоится 1 июня, является частью серии важных событий и подтвердит поддержку Республики Молдова странами-членами ЕС. Собрание “Европейская Молдова” – это, я думаю, неопровержимый аргумент для всех наших собеседников, что граждане хотят евроинтеграции. Кроме того, саммит – это тоже возможность для них увидеть и ощутить наше гостеприимство. Это первое историческое событие, когда Молдова принимает так много премьер-министров и президентов стран ЕС. Мы покажем, что можем быть гостеприимными, хорошими организаторами, европейцами, – сказал Игорь Гросу в интервью, передаёт ipn.md.

Председатель парламента также исключил возможность организации референдума на тему евроинтеграции, отметив, что граждане чётко выразили своё желание быть частью европейской семьи на выборах.