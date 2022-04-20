Референдум о судьбе Республиканского стадиона: состоялось учредительное заседание инициативной группы

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Сегодня в столичной претуре сектора Центр состоялось учредительное заседание Инициативной группы по организации и проведению городского референдума о судьбе территории Республиканского стадиона.

Напомним, что правящий режим, продолжая политику Плахотнюка, сохранил в силе закон о продаже участка в 5,18 гектаров в центре Кишинёва для строительства нового комплекса зданий посольства США. Правительство Натальи Гаврилицы торопится оформить все необходимые документы, чтобы не дать жителям столицы спасти легендарный спортивный объект.

В связи с этим Партия социалистов инициировала проведение референдума, чтобы позволить кишинёвцам самим решить, как обустроить территорию стадиона, не утратив его первоначальное предназначение.

Фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва поддерживает идею создания Инициативной группы, которую возглавит советник Динарий Кожокару. На первом этапе должны быть собраны подписи не менее 10% жителей муниципия Кишинёв в поддержку идеи проведения референдума. На это даётся от 30 до 60 дней. Непосредственным сбором подписей будут заниматься не менее 250 активистов.

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