“Референдум! Нет колючей проволоке в центре Кишинёва!”: Социалисты устроили флешмоб на заседании МСК

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Социалисты настаивают на проведении референдума о судьбе Республиканского стадиона. Сегодня фракция ПСРМ устроила на заседании МСК флешмоб – советники развернули плакаты с лозунгами в поддержку своей инициативы.

– Мы требуем дать гражданам право решать, что должно быть на месте Республиканского стадиона. А ПДС привыкла решать всё за всех. Мы требуем транспарентной процедуры – референдума – на котором люди, а не вы, решат, что там будет. Я не хочу, чтобы за меня решали вы. Хочу, чтобы там был парк, стадион, театр. А вы даже не знаете, чего хотите, за вас решают американцы, – отметил вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару, обращаясь к недовольным инициативой социалистов советникам партии “Действие и солидарность”.

Председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов напомнил, как в 2018 году Майя Санду, находясь тогда в оппозиции, заявляла, что решать судьбу Республиканского стадиона должны люди. Сейчас же она против этого.

– Осуществить рейдерский захват мнения кишинёвцев, как вы захватили власть в Кагульском районе, у вас не выйдет. Я в принципе не понимаю, как можно выступать против референдума – самой демократической процедуры. Вы собираетесь продолжать политику Плахотнюка и плевать на мнение людей? Пусть кишинёвцы скажут, почему вы этого боитесь? Сейчас момент истины: вы уважаете демократию или строите диктатуру? Вы продолжаете дело Плахотнюка или вы уважаете мнение кишинёвцев? – отметил он.

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