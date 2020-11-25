Рецидивисту, укравшему строительные инструменты на 20 000 леев, грозит новый срок

0

Сотрудники инспектората полиции Буюкан задержали 33-летнего уроженца Яловенского района. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за кражи.

В полицию обратились владельцы двух строящихся в Дурлештах домов. Они сообщили о пропаже строительных инструментов. Как выяснилось, злоумышленник разбил окно и украл несколько дорогостоящих приборов, после чего скрылся. Ущерб был оценён в 19 640 леев.

Вскоре подозреваемого задержали, он сознался в содеянном. В ходе следствия удалось установить причастность мужчины ещё как минимум к двум аналогичным кражам.

Злоумышленнику грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.