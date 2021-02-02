Укравшему велосипеды рецидивисту “светит” новый срок

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Неоднократно судимому 53-летнему тираспольчанину снова грозит уголовная ответственность. За неделю он украл два велосипеда.

В первом случае жительница города оставила двухколёсный транспорт возле магазина. Правоохранители нашли подозреваемого уже через 40 минут, а похищенное вернули законной владелице, пишет mvdpmr.org.

Спустя три дня мужчина совершил ещё одно хищение: проник на территорию частного домовладения и снова украл велосипед.

По факту краж возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

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