Укравшему велосипеды рецидивисту “светит” новый срок

Укравшему велосипеды рецидивисту “светит” новый срок

Неоднократно судимому 53-летнему тираспольчанину снова грозит уголовная ответственность. За неделю он украл два велосипеда.

В первом случае жительница города оставила двухколёсный транспорт возле магазина. Правоохранители нашли подозреваемого уже через 40 минут, а похищенное вернули законной владелице, пишет mvdpmr.org.

Спустя три дня мужчина совершил ещё одно хищение: проник на территорию частного домовладения и снова украл велосипед.

По факту краж возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

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