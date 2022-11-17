Рецидивисту “светит” долгий срок за десятки преступлений по всей стране (ВИДЕО)

Рецидивисту “светит” долгий срок за десятки преступлений по всей стране (ВИДЕО)

23-летний уроженец Кагульского района был задержан на днях за ограбление жительницы села Бэлчана. Мужчину подозревают в совершении серии имущественных преступлений на всей территории Молдовы.

Как установили правоохранители, гражданин причастен к 8 кражам, 4 грабежам, а также к угону автомобиля. Злоумышленник выбирал дома, где проживали пожилые женщины, следил за ними в течение нескольких дней, затем проникал в жилища и, угрожая, отбирал деньги и драгоценности.

Задержанный признал свою вину. Ему грозит тюремное заключение сроком от 11 до 14 лет.

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