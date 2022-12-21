Пожилая рецидивистка пыталась ограбить квартиру

Пожилая рецидивистка пыталась ограбить квартиру

Жительница Суклеи пыталась ограбить квартиру в Тирасполе. Хозяйка сумела задержать незнакомку, которая пробралась в её дом и забрала кошелёк.

Хозяйка квартиры увидела незнакомку в прихожей. Та сказала, что ошиблась дверью, схватила чужой кошелёк и покинула жильё. Женщина смогла догнать злоумышленницу, пишет novostipmr.com.

Когда приехали милиционеры, из-под одежды задержанной выпал кошелёк, в котором находились немалая сумма денег и золотой кулон.

Подозреваемую доставили в милицию. Как выяснилось, у 72-летней жительницы Суклеи несколько судимостей – за кражи и оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, задержанной грозит до 7 лет лишения свободы.

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