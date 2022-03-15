Рецидивиста поймали с поличным при попытке кражи из машины (ВИДЕО)

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30-летнего ранее судимого мужчину задержали.

Полиция установила, что подозреваемый с февраля совершил не менее 10 краж на территории сектора Ботаника. Злоумышленник разбивал окна и похищал оставленные владельцами ценные вещи: ноутбуки, видеорегистраторы, мобильные телефоны, деньги. Общий ущерб составил около 56 тысяч леев.

Задержанный признал свою вину. Ему грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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