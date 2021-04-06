Рецидивист украл велосипед из столичной многоэтажки (ВИДЕО)

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35-летний уроженец Тирасполя был задержан полицейскими за кражу велосипеда. Ранее мужчина уже попадался на аналогичных правонарушениях.

В инспекторат полиции Рышкановки обратился 18-летний юноша и сообщил о том, что из кладовки на лестничной площадке пропал его велосипед. Как выяснилось, неизвестный повредил замок и украл транспортное средство. Ущерб составил 1 800 леев.

Подозреваемый был выявлен, его доставили в инспекторат. Мужчина рассказал, что продал украденный велосипед за 500 леев.

Рецидивисту грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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