Рецидивист украл телефон через открытое окно автомобиля (ВИДЕО)

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Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого жителя столицы за кражу мобильного телефона.

В инспекторат полиции Буюкан обратился мужчина. Он сообщил, что из принадлежащего ему автомобиля пропал телефон. В ходе расследования выяснилось, что мужчина вышел из машины, оставив окно открытым. Когда вернулся, гаджета не обнаружил. Ущерб составил 4800 леев.

Полиция проверила записи с камер наблюдения и вскоре задержала подозреваемого. Злоумышленник признался в краже, телефон изъяли и вернули владельцу.

Задержанному грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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