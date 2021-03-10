Рецидивист украл из столичной многоэтажки более двух десятков пожарных рукавов (ВИДЕО)

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30-летнего ранее судимого жителя столицы задержали.

В период с 4 по 11 февраля мужчина проник в столичную многоэтажку и украл пожарные шланги, установленные на этажах. Добычей подозреваемого стали 24 рукава, их общая стоимость составляет 17 000 леев. Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения.

Задержанный признал свою вину. Мужчина сообщил, что продал украденное за 2 000 леев.

Нарушителю закона грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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