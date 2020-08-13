Рецидивист украл из магазина две бутылки виски: его опознали по видео

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22-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за ограбление. Инцидент произошёл 30 июля.

Мужчина украл из магазина 2 бутылки виски и с похищенными товарами скрылся. Ущерб составил 1 000 леев. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

Нарушителя задержали, мужчина сознался в содеянном. Также было установлено, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений. За содеянное ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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