Рецидивист украл из магазина две бутылки виски: его опознали по видео

Рецидивист украл из магазина две бутылки виски: его опознали по видео

22-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за ограбление. Инцидент произошёл 30 июля.

Мужчина украл из магазина 2 бутылки виски и с похищенными товарами скрылся. Ущерб составил 1 000 леев. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

Нарушителя задержали, мужчина сознался в содеянном. Также было установлено, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений. За содеянное ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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Комментарии (1)

  1. ПисУтелям-журналиЗДам необходимо срочно изучить юридические термины: ограбление (грабёж), кража и похищение.
    Могу их огорчить – это совершенно разные понятия в юриспруденции. А то ляпаете тут, как коровы на дороге:)))

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