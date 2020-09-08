Рецидивист украл из ломбарда телефон: вора задержали благодаря записям с камер наблюдения (ВИДЕО)

Рецидивист украл из ломбарда телефон: вора задержали благодаря записям с камер наблюдения (ВИДЕО)

21-летний житель Кантемирского района был задержан за кражу телефона. Инцидент произошёл на Буюканах.

В полицию обратилась сотрудница ломбарда и рассказала, что злоумышленник под видом покупателя украл мобильный телефон. Ущерб составил 3 200 леев.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Как выяснилось, злоумышленника и ранее задерживали за аналогичные преступления. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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