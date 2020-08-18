Рецидивист украл из дома пенсионерки деньги: ему грозит до 6 лет тюрьмы

Рецидивист украл из дома пенсионерки деньги: ему грозит до 6 лет тюрьмы

О пропаже денег сообщила в милицию 76-летняя жительница Рыбницкого района. Она пояснила, что кто-то похозяйничал в её доме: пропали деньги, которые пенсионерка прятала в шкафу.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, пишет mvdpmr.org. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что вошёл в дом через незапертую дверь. “Заработанное” преступным путём успел потратить.

В отношении ранее судимого сельчанина возбуждено уголовное дело. За кражу с незаконным проникновением в жилище ему может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.

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