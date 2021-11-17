Рецидивист сдал на металлолом чужой автомобиль (ВИДЕО)

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К правоохранителям обратился 22-летний житель столицы и сообщил об угоне автомобиля Volkswagen Passat. Причинённый ущерб пострадавший оценил в 45 000 леев.

Как выяснилось, мужчина оставил знакомому ключ от машины, а сам уехал на несколько дней за границу. Когда вернулся – не нашёл ни авто, ни приятеля.

Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался 36-летний житель столицы, ранее судимый за кражу и хулиганство. Мужчина признался, что угнал машину и сдал в пункт приёма металлолома.

За совершённое правонарушение ему грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

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