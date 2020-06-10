Рецидивист “провернул” наглую кражу в столичной больнице

Рецидивист “провернул” наглую кражу в столичной больнице

Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали 41-летнего жителя Страшенского района за кражу. Ранее мужчина уже совершал аналогичные преступления.

9 февраля, находясь в здании больницы, злоумышленник вытащил из кармана 35-летнего мужчины мобильный телефон стоимостью более 9 000 леев, после чего покинул место происшествия.

Впоследствии нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат для дачи показаний. Мужчина признал свою вину. За кражу ему грозит штраф в размере до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 2 лет.

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