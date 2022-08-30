Рецидивист попался с поличным при попытке украсть телефон (ВИДЕО)

Рецидивист попался с поличным при попытке украсть телефон (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции задержали 48-летнего мужчину.

Как выяснилось, гражданин совершил как минимум 10 краж из магазинов в различных секторах города. Пользуясь невнимательностью жертв, мужчина воровал телефоны. Общий материальный ущерб оценивается в 73 000 леев.

Задержанному грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

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