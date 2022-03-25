Рецидивист обокрал строящийся дом в Трушенах. Злоумышленника поймали (ВИДЕО)

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В полицию обратился житель пригорода и сообщил, что из его строящегося дома было украдено 70 прутьев арматуры. Ущерб был оценён в 17 850 леев.

Вскоре правонарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. 33-летний уроженец Унгенского района признал свою вину и сознался в совершении ещё двух краж. Часть похищенного он успел сдать в пункт приёма металлолома.

Задержанный имеет судимости за аналогичные правонарушения. В этот раз ему грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 4 лет.

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