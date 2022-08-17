Рецидивист обчистил квартиру в пригороде. Злоумышленника нашли и задержали (ВИДЕО)

Рецидивист обчистил квартиру в пригороде. Злоумышленника нашли и задержали (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции задержали 32-летнего мужчину.

Как удалось установить, подозреваемый через окно залез в квартиру в Дурлештах и украл телевизор и пылесос. Материальный ущерб владельцы оценили в 9,5 тысяч леев.

Выяснилось, что мужчина не впервые совершает подобное преступление. В этот раз ему грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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