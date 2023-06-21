Рецидивист из Ниспорен попался на краже в столице (ВИДЕО)

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65-летний уроженец Ниспорен находится под следствием.

Подозреваемый зашёл в торговый бутик на столичном рынке. Воспользовавшись отсутствием продавца, мужчина украл из кассового аппарата около 45 000 леев.

Злоумышленника вскоре задержали. Как оказалось, ранее он уже совершал подобные правонарушения.

За кражу гражданину грозит до 4 лет лишения свободы.

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