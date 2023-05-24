Речан: Зарплаты министров ниже, чем зарплаты тех, кто трудится на стройке. Это абсурд

Речан: Зарплаты министров ниже, чем зарплаты тех, кто трудится на стройке. Это абсурд

Дорин Речан считает абсурдным то, что зарплаты министров ниже, чем у тех, кто трудится на стройке. Об этом он заявил на заседании правительства. 

– Это абсурд, когда зарплаты министров ниже, чем зарплаты тех, кто трудится на стройке. А руководители министерских управлений получают меньше, чем официанты в кафе через дорогу, – заявил Речан. 

Премьер добавил, что если зарплаты его подчинённых вырастут, тогда и давление на них возрастёт, и он будет требовать от них больше самоотдачи и результатов.

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