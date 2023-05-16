Речан совершит визит в Румынию

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Премьер-министр Дорин Речан совершит рабочий визит в Румынию 17-18 мая для участия в седьмом Форуме безопасности в регионе Чёрного моря и Балкан, который пройдёт в Бухаресте.

– Глава кабинета министров примет участие в мероприятии в рамках тематической панели вместе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Дополнительную информацию о визите премьер-министра в Бухарест мы предоставим на еженедельной пресс-конференции после заседания правительства в среду, — заявил пресс-секретарь премьер-министра Даниел Водэ, пишет moldpres.md.

Речан уже совершал визит в Румынию в марте этого года.

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