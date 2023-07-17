Речан раздавал в Чимишлии газеты ПДС и рассказывал о достижениях правительства

Речан раздавал в Чимишлии газеты ПДС и рассказывал о достижениях правительства

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан, не являющийся членом ПДС, снова был замечен на партийном мероприятии. В частности, он раздавал газеты и листовки правящего политформирования в Чимишлии. 

Как сообщили в ПДС, Речан присоединился к кампании “PAS la raport”, чтобы рассказать гражданам о достижениях возглавляемого им правительства.

Ранее мы писали, что правящая партия представит отчёт о двух годах своего правления жителям каждого населённого пункта страны.

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