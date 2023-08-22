Речан и трое министров примут участие в “Крымской платформе”

Речан и трое министров примут участие в “Крымской платформе”

Стала известна цель визита молдавского премьера и троих министров в Киев. Так, 23 августа Дорин Речан, Андрей Спыну, Виктор Парликов и Владимир Боля примут участие в саммите “Крымская платформа”. 

Повестка визита также предусматривает встречи молдавского премьера и министров с их украинскими коллегами для усиления двустороннего диалога, сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.

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