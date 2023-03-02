Речан: Чувствуем себя защищёнными средствами ПВО со стороны Украины, но тоже будем вкладывать в эти системы

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Правительство Молдовы увеличило расходы для покупки систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы чувствовать себя защищёнными в условиях конфликта на Украине. Об этом заявил премьер республики Дорин Речан, выступая в среду в эфире частного телеканала.

– Мы чувствуем себя защищёнными средствами ПВО со стороны Украины, но понимаем, что нам тоже необходимо вкладывать средства в эти системы. И мы это делаем, увеличив бюджет Министерства обороны, – сказал Речан. При этом он признал, что власти республики “не опасаются атаки” с воздуха, которую он назвал “теоретической”, передаёт tass.ru.

Ранее президент Молдовы Майя Санду выразила озабоченность, что страны Запада не предоставили запрошенные ею системы ПВО. С такой просьбой она обратилась в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, пояснив, что эти системы необходимы в связи нарушениями воздушного пространства республики в ходе конфликта на Украине.

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