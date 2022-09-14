Ребрендинг в парламенте: названия двух постоянных комиссий изменятся

Ребрендинг в парламенте: названия двух постоянных комиссий изменятся

Депутаты предлагают изменить названия двух парламентских комиссий. Соответствующий проект был зарегистрирован в секретариате законодательного органа. 

Так, комиссию по государственному управлению предлагается переименовать в комиссию по государственному управлению и региональному развитию, а комиссию по окружающей среде и региональному развитию – в комиссию по окружающей среде, передаёт deschide.md.

В молдавском парламенте действуют 11 постоянных комиссий.

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