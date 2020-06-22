Ребёнок, выпавший из окна дома на Ботанике, пришел в сознание

0

Двухлетний ребёнок, который выпал из окна 5-го этажа жилого дома, пришёл в себя. Инцидент произошёл в секторе Ботаника на прошлой неделе.

Состояние малыша пока еще квалифицируют как тяжелое. Он находится в отделении реанимации Института матери и ребёнка. Информацию подтвердил для publika.md пресс-секретарь учреждения Максим Казаку.

“Аргументы и факты в Молдове” продолжают следить за развитием событий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.