Ребёнок попал в реанимацию после падения с горки

Ребёнок попал в реанимацию после падения с горки

Минувшей ночью врачи Днестровской городской больницы сообщили правоохранителям, что к ним поступил ребёнок в тяжёлом состоянии с множественными травмами головы. На машине скорой помощи 12-летнего мальчика доставили в Центр матери и ребёнка.

В ходе разбирательства правоохранители установили: пострадавший проживает в селе Незавертайловка. Днём на велосипеде он приехал в Днестровск гулять с друзьями. Вечером мальчишки находились на игровой площадке. В какой-то момент подросток упал с горки и ударился головой, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Один из ребят побежал домой и рассказал о случившемся своим родителям. Взрослые отвезли пострадавшего в городскую больницу.

В настоящий момент мальчик находится в реанимационном отделении. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Разбирательство продолжается.

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