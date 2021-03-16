Ребёнок нашёл на улице боеприпас и принёс его домой

Ребёнок нашёл на улице боеприпас и принёс его домой

Подросток из села Константиновка принёс отцу необычную находку. Боеприпас, повреждённый коррозией, мужчина отнёс подальше от жилых домов и позвонил спасателям.

Сапёры изъяли гранату Ф-1. К счастью, она оказалась учебной, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, компания подростков гуляла вечером по селу. Гранату и детонатор к ней ребята нашли в яме у проезжей части.

Гражданам напоминают: при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, не стоит их трогать. О таких находках необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md