Ребёнок нашёл на улице боеприпас и принёс его домой

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Подросток из села Константиновка принёс отцу необычную находку. Боеприпас, повреждённый коррозией, мужчина отнёс подальше от жилых домов и позвонил спасателям.

Сапёры изъяли гранату Ф-1. К счастью, она оказалась учебной, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, компания подростков гуляла вечером по селу. Гранату и детонатор к ней ребята нашли в яме у проезжей части.

Гражданам напоминают: при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, не стоит их трогать. О таких находках необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

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