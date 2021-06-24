“Ребята, что вы курите?!”: Цырдя разоблачил фейк немецкой газеты

Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Люблю такое! Славная немецкая газета Bild публикует якобы смету российских расходов на президентские выборы 2020 года.

Такое впечатление, что статью писали пациенты Костюжен. Здесь всё похоже на некий сюр. План назывался Адольф. Должны были быть и провокаторы из ПМР, и нападки на Санду со стороны правых политиков, и подкуп левых кандидатов! Весь этот мнимый карнавал якобы стоил 11 млн евро!

Одна печалька – ничего из описанного мы не видели. Как раз наоборот.

Фейковый “левый кандидат” призвал голосовать за Санду, как приказал посол США. Нэстасе тоже, как и остальные.

Приднестровцев мы не видели. Зато мы видели тогда и видим и сейчас троллей из Украины, агитирующих за Санду.

Кстати, в этой заказной статейке нет ни одного доказательства: переводы денег, чеки, гранты, видео/аудио. А зачем?

Похоже, Bild написал саморазоблачение, как немцы и Запад работали на победу Санду. Просто имя Санду заменили на Додон.

А Bild не хочет опубликовать не мнимые, а реальные сотни миллионов, вложенных в Санду фондами Аденауэра, ЕED, NED, Сороса? Или хотя бы соглашение фонда Аденауэра с администрацией президента и бюджеты?

От Bild мы ожидали большей фантазии. Полная деградация марксизма, как говорили советские диссиденты. По факту они представили бумажку А4 без имён, подписей, фамилий, номеров счетов, переводов.

Такую “типа смету” можно составить за 10 мин. По факту доков нет, фактуры нет, тупо свободное сочинение либералов и пропагандистов!

Ребята, вы что курите? За что бабло у Сороса и Аденауэра берёте?

Господин Сорос! Дайте лучше деньги нам. Мы вам такие сметы нарисуем за 10 минут. Просто у нас получится изящней…