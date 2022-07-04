Реализация программы энергоэффективности в детском саду №112 продолжается

Об этом сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.
В детском саду №112, расположенном на улице Брынкуш, 133, работы начались ещё в прошлом году. К настоящему времени были выполнены следующие работы:
- модернизирована система отопления;
- отремонтирована кровля;
- установлены солнечные батареи;
- заменены окна и двери;
- проведены работы по модернизации освещения;
- утеплены стены и реконструирован фасад зданий.
Сейчас завершаются работы по фасаду во втором корпусе. Параллельно был установлен забор и отремонтированы несколько санитарных блоков.
– С целью сохранения сделанного ремонта во втором полугодии 2022 планируем проложить ливнёвки на территории садика. Одновременно работаем над переносом и обновлением платформы для сбора мусора, – написал Витнянский на своей странице в соцсети.
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