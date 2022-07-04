Реализация программы энергоэффективности в детском саду №112 продолжается

Реализация программы энергоэффективности в детском саду №112 продолжается

Об этом сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский. 

В детском саду №112, расположенном на улице Брынкуш, 133, работы начались ещё в прошлом году. К настоящему времени были выполнены следующие работы:

  • модернизирована система отопления;
  • отремонтирована кровля;
  • установлены солнечные батареи;
  • заменены окна и двери;
  • проведены работы по модернизации освещения;
  • утеплены стены и реконструирован фасад зданий.

Сейчас завершаются работы по фасаду во втором корпусеПараллельно был установлен забор и отремонтированы несколько санитарных блоков.

– С целью сохранения сделанного ремонта во втором полугодии 2022 планируем проложить ливнёвки на территории садика. Одновременно работаем над переносом и обновлением платформы для сбора мусора, – написал Витнянский на своей странице в соцсети.

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