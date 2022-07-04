Реализация программы энергоэффективности в детском саду №112 продолжается

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Об этом сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

В детском саду №112, расположенном на улице Брынкуш, 133, работы начались ещё в прошлом году. К настоящему времени были выполнены следующие работы:

модернизирована система отопления;

отремонтирована кровля;

установлены солнечные батареи;

заменены окна и двери;

проведены работы по модернизации освещения;

утеплены стены и реконструирован фасад зданий.

Сейчас завершаются работы по фасаду во втором корпусе. Параллельно был установлен забор и отремонтированы несколько санитарных блоков.

– С целью сохранения сделанного ремонта во втором полугодии 2022 планируем проложить ливнёвки на территории садика. Одновременно работаем над переносом и обновлением платформы для сбора мусора, – написал Витнянский на своей странице в соцсети.

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