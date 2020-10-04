Реализация национальных проектов продолжится (ФОТО)

Завершающим пунктом поездки стало село Бырнова Окницкого района.

– Был рад пообщаться с несколькими десятками людей, пришедших спросить о том, что их волнует. Обменялись мнениями о самом важном, и я отметил хорошую информированность наших людей и их искреннее желание жить в стране и сделать ее лучше. Рассказал им о достижениях нашей команды в социальной политике, развитии национальной экономики, укреплении государственности и других важнейших сферах. Заверил селян в том, что реализация национальных проектов продолжится, невзирая на пандемию, кризис и другие сложности, – отметил он.