Реализация национальных проектов продолжится (ФОТО)

Реализация национальных проектов продолжится (ФОТО)
В городе Окница Игорь Додон встретился с местными жителями и рассказал им об основных положениях своей предвыборной программы. Он поблагодарил горожан за озвученные вопросы, которые в основном касались социальных проблем, рабочих мест, развития инфраструктуры, и рассказал о решении создать промышленную платформу, что поможет привлечь инвестиции и придать серьезный импульс развитию всего севера Молдовы.

Завершающим пунктом поездки стало село Бырнова Окницкого района.
– Был рад пообщаться с несколькими десятками людей, пришедших спросить о том, что их волнует. Обменялись мнениями о самом важном, и я отметил хорошую информированность наших людей и их искреннее желание жить в стране и сделать ее лучше. Рассказал им о достижениях нашей команды в социальной политике, развитии национальной экономики, укреплении государственности и других важнейших сферах. Заверил селян в том, что реализация национальных проектов продолжится, невзирая на пандемию, кризис и другие сложности, – отметил он. 
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