Разыскивался полицией: в Единцах задержали вора

Разыскивался полицией: в Единцах задержали вора

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности в ходе патрулирования улиц города Единцы заметили подозрительного гражданина.

Патрульные остановили 35-летнего мужчину. Как оказалось, житель Окницкого района разыскивался за кражу. Задержанного доставили в инспекторат.

За содеянное подозреваемому грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ либо до 4 лет тюрьмы.

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