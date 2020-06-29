Разыскиваемую два года девушку нашли в Бельцах (ФОТО)

Разыскиваемую два года девушку нашли в Бельцах (ФОТО)

В 2018 году она незаконно пересекла государственную границу. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, 21-летняя девушка попалась в руки правоохранителей в конце минувшей недели. Она находилась в розыске за незаконное пересечение границы. Её нашли в муниципии Бельцы.

Известно, что правонарушительница родом из России. Она скрывалась от правосудия два года.

Во время задержания у подозреваемой при себе было только свидетельство о рождении. Дело передано в следственные органы Бессарабского района.

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